Viola il lockdown per andare dalla ragazza | la polizia lo trova nascosto nella doccia

(Di domenica 24 gennaio 2021) Andrew Quirk, 25 anni, originario di Keppel Road (Londra), è stato arrestato per aver infranto ildopo aver tentato di eludere un controllo dinascondendosidella suaa Douglas (Isola di Man). Martedì scorso, alcuni agenti di, allertati da una voce maschile proveniente dall'appartamento di Katie O'Sullivan, isolana di 18 anni che precedentemente aveva dichiarato di vivere da sola, hanno deciso di effettuare un controllo per verificare che la giovane stesse bene. Notando il comportamento sospetto della giovane, i poliziotti hanno perlustrato attentamente la casa,ndo il suo fidanzato Andrewdel bagno. A quel punto i due giovani sono stati ...

L'avvocato di O'Sullivan ha detto che non si rendeva conto che stesse violando dei regolamenti, perché era sempre rimasto a casa sua prima dell'attuale blocco. Viaggia 4 ore in moto d'acqua per raggiu ...Si è nascosto dalla polizia nella doccia in casa della ragazza: ma è stato arrestato per aver infranto le regole anti Covid. Dopo una segnalazione, la polizia aveva ...