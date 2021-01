Romano Prodi: "La crisi spaventa l'Europa, subito un nuovo governo" (Di domenica 24 gennaio 2021) La “crisi italiana sta spaventando l’Europa (vista da Bruxelles la crisi italiana non è soltanto un problema nostro, ma mette a rischio il futuro degli altri Paesi europeì). Per allontanare questa crescente paura dobbiamo urgentemente dare vita a un governo in grado di rispondere positivamente all’allarme dei nostri partner, mettendo in programma i quattro o cinque progetti di riforma indispensabili per unirci alla comune strategia di ripresa”. Così Romano Prodi nel suo editoriale domenicale sul Messaggero definisce “sciagurata” questa crisi di governo, e traccia un parallelo con quanto accade al suo governo ai tempi dell’ingresso nell’Euro. “Come nel caso dell’Euro, il condiviso grande traguardo in grado di aggregare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) La “italiana stando l’(vista da Bruxelles laitaliana non è soltanto un problema nostro, ma mette a rischio il futuro degli altri Paesi europeì). Per allontanare questa crescente paura dobbiamo urgentemente dare vita a unin grado di rispondere positivamente all’allarme dei nostri partner, mettendo in programma i quattro o cinque progetti di riforma indispensabili per unirci alla comune strategia di ripresa”. Cosìnel suo editoriale domenicale sul Messaggero definisce “sciagurata” questadi, e traccia un parallelo con quanto accade al suoai tempi dell’ingresso nell’Euro. “Come nel caso dell’Euro, il condiviso grande traguardo in grado di aggregare ...

Ferrara, una città che non merita la serie B

FERRARA. La prima volta che raccontarono ai cittadini ferraresi che l’autostrada un giorno avrebbe avuto tre corsie il presidente del consiglio era Romano Prodi (per fortuna al secondo giro, fosse sta ...

