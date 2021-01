Notte di paura per Serena Enardu: auto in fiamme per la seconda volta (Di domenica 24 gennaio 2021) Sabato sera di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Incendiata sotto casa la sua auto per la seconda volta. La sua Land Rover è stata completamente distrutta. Ore di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Ieri sera la sua automobile è stata incendiata sotto la sua abitazione in via Livatino, a Quartu Sant’Elena in Sardegna. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) Sabato sera diper l’ex tronista. Incendiata sotto casa la suaper la. La sua Land Rover è stata completamente distrutta. Ore diper l’ex tronista. Ieri sera la suamobile è stata incendiata sotto la sua abitazione in via Livatino, a Quartu Sant’Elena in Sardegna. L'articolo proviene da YesLife.it.

LA PAURABELLUNO Le abbondanti piogge della scorsa notte hanno appesantito la neve presente sui tetti: a Seren del Grappa la copertura di una vecchia casa abbandonata è implosa mentre a Limana ...

Bloccati tutta la notte nella neve del Terminio: salvati 3 ragazzi salernitani

Notte di paura, trascorsa al freddo e nella neve sulla cima del monte Terminio in Irpinia, per un gruppo di ragazzi del Salernitano. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di ...

Notte di paura, trascorsa al freddo e nella neve sulla cima del monte Terminio in Irpinia, per un gruppo di ragazzi del Salernitano. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di ...