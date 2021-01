Messaggero: la Juve ci prova per Dzeko (Di domenica 24 gennaio 2021) La rottura scomposta fra Dzeko e Fonseca potrebbe portare il bosniaco all’addio definitivo. L’attaccante giallorosso è sicuramente tra i più apprezzati al momento e nonostante l’alto ingaggio che percepisce, ha molti corteggiatori. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero la Juventus sarebbe la prima della lista e avrebbe anche pronta un’offerta per l’attaccante. L’idea bianconera sarebbe quella di uno scambio con Federico Bernardeschi. Il nodo principale, però, sarebbe rappresentato proprio dal giocatore che già in passato ha rifiutato altri trasferimenti perché vuole restare a Torino L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) La rottura scomposta frae Fonseca potrebbe portare il bosniaco all’addio definitivo. L’attaccante giallorosso è sicuramente tra i più apprezzati al momento e nonostante l’alto ingaggio che percepisce, ha molti corteggiatori. Secondo quanto riporta oggi Illantus sarebbe la prima della lista e avrebbe anche pronta un’offerta per l’attaccante. L’idea bianconera sarebbe quella di uno scambio con Federico Bernardeschi. Il nodo principale, però, sarebbe rappresentato proprio dal giocatore che già in passato ha rifiutato altri trasferimenti perché vuole restare a Torino L'articolo ilNapolista.

