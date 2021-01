In Russia 3’400 persone sono state arrestate: tutti in piazza per Navalny (Di lunedì 25 gennaio 2021) sono stati giorni di fuoco per le piazze russe, quelli del week end del 23 e 24 gennaio. Migliaia di persone di tutte le età sono scese in piazza per manifestare la propria solidarietà al leader dell’opposizione Alexei Navalny. Il dissidente, che la scorsa estate era stato vittima di avvelenamento, si trova al momento in carcere; arrestato non appena atterrato in Russia. Chi è Alexei Navalny Per capire che cosa sta accadendo in Russia in questi giorni di fuoco, occorre fare un passo indietro e capire chi è Alexei Navalny, per il quale le persone sono scese in piazza. Nato nel ’76, laureato in giurisprudenza ed economia, è il rivale più pericoloso di Vladimir ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)stati giorni di fuoco per le piazze russe, quelli del week end del 23 e 24 gennaio. Migliaia didi tutte le etàscese inper manifestare la propria solidarietà al leader dell’opposizione Alexei. Il dissidente, che la scorsa eera stato vittima di avvelenamento, si trova al momento in carcere; arrestato non appena atterrato in. Chi è AlexeiPer capire che cosa sta accadendo inin questi giorni di fuoco, occorre fare un passo indietro e capire chi è Alexei, per il quale lescese in. Nato nel ’76, laureato in giurisprudenza ed economia, è il rivale più pericoloso di Vladimir ...

