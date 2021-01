In cambio di “lo voglio” Morgan pubblica musica e sbalordisce (Di domenica 24 gennaio 2021) Su Instagram Morgan gioca con i fans pubblicando musica a condizione di ricevere tanti lo voglio Nessun rancore per Morgan contro Amadeus per la mancata partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Il senso delle cose”. Dopo esser diventato protagonista nello scorso festival e nel corso del 2020 con il suo memorabile “Che succede”, quest’anno Morgan non sarà tra i concorrenti in gara. Poco importa per il cantante che si è già inventato un modo per far parlare di sé, in ogni caso. Attraverso il suo profilo Instagram sta rilasciando delle canzoni bizzarre a determinate condizioni. Tutto è iniziato quando Morgan ha scritto in un post su Instragram: “Chi vuole ascoltare una mia canzone inedita intitolata A*o, di genere assurdo, totalmente impensabile, acida e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Su Instagramgioca con i fansndoa condizione di ricevere tanti loNessun rancore percontro Amadeus per la mancata partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Il senso delle cose”. Dopo esser diventato protagonista nello scorso festival e nel corso del 2020 con il suo memorabile “Che succede”, quest’annonon sarà tra i concorrenti in gara. Poco importa per il cantante che si è già inventato un modo per far parlare di sé, in ogni caso. Attraverso il suo profilo Instagram sta rilasciando delle canzoni bizzarre a determinate condizioni. Tutto è iniziato quandoha scritto in un post su Instragram: “Chi vuole ascoltare una mia canzone inedita intitolata A*o, di genere assurdo, totalmente impensabile, acida e ...

n526732154 : @Cecilia_esse A mia discolpa voglio dire che se c’è lui in regia cambio immediatamente ?? - adomanixsempre : @silviexgolden @sorridilouis yes sono io cuore, scusate cambio nome come cambio le mutande ma per ora non mi sento… - gioiapascucci : voglio fare il cambio dell’armadio uffa - Sticaxzi_ : *Io cambio canale* Vedo canale 5 con domenica live voglio cambiare canale ma vedo un servizio sulla queen Stefania… - Biro73R : @footballmilan Te sei fuori ..io una figura di merda come ieri sopratutto in un derby non la voglio fare. A… -

Ultime Notizie dalla rete : cambio voglio Elezioni AIAC Calabria, Vinci: “L'AIAC ha bisogno di cambiare o la Calabria sarà out. Chiedo a Mesiti un confronto pubblico” Tuttocampo In cambio di “lo voglio” Morgan pubblica musica e sbalordisce

Non si è del tutto compreso quale sia l’intento di Morgan se non attirare l’attenzione. O forse sta lavorando su un progetto discografico.

LIVE - Hellas Verona-Napoli 1-1 (1' Lozano, 33' Dimarco): Fuori Insigne, dentro Mertens

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 61' - Primo cambio per il Napoli: esce Insigne, al suo posto Dries Mertens. 60' - Lozano prova a ripartire, ma viene steso da Ma ...

Non si è del tutto compreso quale sia l’intento di Morgan se non attirare l’attenzione. O forse sta lavorando su un progetto discografico.premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 61' - Primo cambio per il Napoli: esce Insigne, al suo posto Dries Mertens. 60' - Lozano prova a ripartire, ma viene steso da Ma ...