Dustin Poirier si autoproclama Campione del Mondo: "Questo match vale il titolo se Khahib non torna". McGregor ko (Di domenica 24 gennaio 2021) Dustin Poirier si è reso protagonista di una meravigliosa vittoria contro Conor McGregor in uno degli incontri di cartello di Questo inizio anno per la MMA. Il main event di UFC 257, andato in scena all'Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), ha interessato tutti gli appassionati delle arti marziali miste e ha riscosso particolare rumore a livello mediatico perché il rinominato Notorious ritornava sull'ottagono a distanza di un anno. L'irlandese è però stato sonoramente liquidato dallo statunitense, capace di imporsi per ko a 2'32" dal termine del secondo round. Show assoluto del ribattezzato Diamond, bravo a trionfare grazie a una spettacolare raffica di pugni al volto e al corpo dell'avversario, finito al tappeto per la prima volta in carriera.

