Bruno Tabacci | Non ci sono i voti | Conte si dimetta

(Di domenica 24 gennaio 2021) “Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. Aho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere”. Cosìsu la Repubblica, dove spiega che questo è “l’unico ragionamento serio che si può fare in questo momento”.“I numeri al momento non simaterializzati”, osserva; e il voto sulla relazione sulla giustizia “lo ritengo un passaggio più pericoloso di quello appena vissuto: perché alla questione politica generale se ne unisce una di merito, su un tema divisivo”. “Renzi ha fatto un errore politico come quello che fece Salvini l’anno scorso - dice - in più in Senato si è lasciato andare a una polemica personale e velenosa. Non credo ci siano più le condizioni ...