Brasile | precipita l' aereo del Palmas Nessun superstite

Sport_Mediaset : +++ #Brasile, precipita aereo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. +++ #SportMediaset #Ultimora - DiMarzio : Precipita l'aereo del #Palmas: morti quattro giocatori e il presidente del club - RaiSport : ?? #Brasile: precipita aereo #Palmas, morti 4 giocatori e presidente L'aereo privato che trasportava la squadra del… - paolorm2012 : Tragedia in Brasile, l’aereo del Palmas precipita: morti 4 giocatori e il presidente - cafifal : RT @fanpage: Tragico incidente aereo in Brasile, precipita il velivolo su cui viaggiava il Palmas, 4 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile precipita

Sui social in tanti hanno attaccato Gattuso, e su Twitter, spopola il #GattusoOut. Tanti, invece, si domandano come mai Ancelotti sia stato esonerato per molto meno rispetto a quanto stia facendo vede ...Come riportato dai colleghi si SportMediaset, poco fa, in Brasile è precipitato l’aereo della squadra del Palmas. Sono morti, 4 giocatori e il Presidente della squadra. Altra ...