Biathlon | ora una pausa prima dei Mondiali di Pokljuka Calendario | date | programma | orari | tv

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dal 10 al 21 febbraio le nevi di(Slovenia) saranno teatro dei2021 die le aspettative per un grande spettacolo non mancano, pur essendoci come sfondo la pandemia Covid-19. Grandi attese per l’Italia reduce dalla trionfale dai grandiosi risultati di Anterselva (2 ori e argenti), con Dorothea Wierer capace di imporsi nell’inseguimento, nell’individuale e di ottenere un fantastico argento nella mass start. Per “Doro”, al momento, una stagione nella quale qualche problemino c’è stato soprattutto per una preparazione tutt’altro che perfetta per il Coronavirus. Tuttavia, la speranza è che lei, come il resto della squadra azzurra, sappia esprimersi al meglio in una competizione così importante. Volgendo lo sguardo al settore maschile, infatti, Lukas Hofer è stato autore di una stagione che definire consistente è ...