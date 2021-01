Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2021 ore 16:30 (Di sabato 23 gennaio 2021) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2021 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. APRIAMO CON IL TRAFFICO CHE AL MOMENTO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. NON SI SEGNALANO, INFATTI, PARTICOLARI CRITICITA’. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)DEL 23 GENNAIOORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO CON IL TRAFFICO CHE AL MOMENTO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. NON SI SEGNALANO, INFATTI, PARTICOLARI CRITICITA’. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE ...

