Tik Tok, bene l’Authority, ma si muovano governi e Ue. Il commento di Giuliani (Di sabato 23 gennaio 2021) Non si può che applaudire all’iniziativa del Garante della privacy, che ha di fatto bloccato TikTok sul territorio nazionale italiano, imponendo al social di controllare (sul serio) l’età dei propri iscritti. Un tentativo, nei limiti delle possibilità di azione dell’Authority, di porre un argine a un fenomeno dalle ricadute incalcolabili. L’assurda tragedia di Palermo è una storia che si fa fatica a commentare. Leggerne i particolari è un colpo al cuore, ma bisogna costringersi a non voltare la faccia dall’altra parte. Alcune considerazioni si impongono a tutti noi, partendo da una premessa: chi scrive, non si permetterebbe mai di parlare dei genitori della ragazzina che ha perso la vita per un assurdo gioco online. È semplicemente impossibile anche solo immaginare cosa si provi e l’enormità di un simile dolore. Sentiamo l’obbligo di alzarci in piedi e toglierci il ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) Non si può che applaudire all’iniziativa del Garante della privacy, che ha di fatto bloccato TikTok sul territorio nazionale italiano, imponendo al social di controllare (sul serio) l’età dei propri iscritti. Un tentativo, nei limiti delle possibilità di azione del, di porre un argine a un fenomeno dalle ricadute incalcolabili. L’assurda tragedia di Palermo è una storia che si fa fatica a commentare. Leggerne i particolari è un colpo al cuore, ma bisogna costringersi a non voltare la faccia dall’altra parte. Alcune considerazioni si impongono a tutti noi, partendo da una premessa: chi scrive, non si permetterebbe mai di parlare dei genitori della ragazzina che ha perso la vita per un assurdo gioco online. È semplicemente impossibile anche solo immaginare cosa si provi e l’enormità di un simile dolore. Sentiamo l’obbligo di alzarci in piedi e toglierci il ...

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - Key4biz : #TikTok, blocco immediato dal #GarantePrivacy per chi non è accertata con sicurezza l’età: 'Blocco per assicurare i… - Matteo07294851 : RT @essenzialemente: Chiuso il social TIK TOK,fino al 15 Febbraio. Panico tra le MILF - Nicola01915145 : RT @essenzialemente: Chiuso il social TIK TOK,fino al 15 Febbraio. Panico tra le MILF -