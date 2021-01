Questa bellissima ragazza è la figlia di un noto conduttore | chi è?

Leggi su chenews

(Di sabato 23 gennaio 2021)è ladi unimportante chesera sarà in onda su Canale Cinque come ospite: di chi si tratta? Fonte Foto Twitter @bonolisfanC’è posta per te torna in onda con una nuova puntatasera su Canale Cinque, alla guida sempre Maria De Filippi che tra i tanti ospiti avrà in studio anche un suo collega di grande successo. Anche lui è infatti unche da anni lavora per la stessa azienda e che si trova sempre alla guida di programmi di grande successo, lanella foto è una delle sue figlie che da poco lo ha anche reso nonno. Avete capito di chi si tratta? Vi regalo un piccolo indizio, con lui nei suoi programmi ci sta sempre il suo inseparabile collega, ...