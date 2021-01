Pioli: “Non dormirò per la sconfitta di stasera, siamo forti” (Di sabato 23 gennaio 2021) il Milan ha perso 0-3 in casa con l’Atalanta, un match dove i rossoneri non sono scesi in campo con la giusta tenacia e rabbia per battere la squadra di Gasperini. la squadra di Pioli non è riuscita a vendicare il 5-0 dell’anno scorso. Ora i rossoneri potranno rifarsi contro l’Inter in Coppa Italia. Partita Atalanta-Milan Come Pioli preparerà i suoi al match? Pioli farà turnover martedì? “Non lo so, vado a casa e ci penso. Mi chiamate? Più tardi, tanto non dormo stasera”. Cosa pensa del match Josip Ilicic? Sulla partita: “Abbiamo fatto una buona partita da tutti i punti di vista. Loro sono la squadra più forte in questo momento perché sono primi, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e possiamo lottare per grandi cose. Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo pensare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) il Milan ha perso 0-3 in casa con l’Atalanta, un match dove i rossoneri non sono scesi in campo con la giusta tenacia e rabbia per battere la squadra di Gasperini. la squadra dinon è riuscita a vendicare il 5-0 dell’anno scorso. Ora i rossoneri potranno rifarsi contro l’Inter in Coppa Italia. Partita Atalanta-Milan Comepreparerà i suoi al match?farà turnover martedì? “Non lo so, vado a casa e ci penso. Mi chiamate? Più tardi, tanto non dormo”. Cosa pensa del match Josip Ilicic? Sulla partita: “Abbiamo fatto una buona partita da tutti i punti di vista. Loro sono la squadra più forte in questo momento perché sono primi, abbiamo dimostrato che cianche noi e poslottare per grandi cose. Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo pensare ...

