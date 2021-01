LIVE Sci di fondo | Skiathlon Lahti in DIRETTA | si parte tra gli uomini! Johaug vittoriosa al femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02: Comandano i russi fino ad ora. Temperatura di poco sopra lo zero. 13.01: Subito un problema per Spitsov, che ha rotto il bastone proprio al via. 13.00: E si! 12.59: Tutti pronti allanza! Sono in 58 a prendere il via. 12.55: Cinque minuti al via! 12.50: La prolungata assenza dei norvegesi fa sì che i primi sette numeri della gara odierna siano tutti assegnati a russi, che si presentano anche con l’ottavo uomo, Andrey Larkov. Sono invece sei gli uomini di Norvegia. 12.45: Eccoci di nuovo, pronti a vivere lomaschile. 30 km di emozioni in quel di, dove i norvegesi (senza Klaebo) sono pronti a rimarcare il loro ruolo dominante. 11.14: Podio tutto norvegese, dunque, nello...