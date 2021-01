Il Segreto prima stagione trama di mercoledì 27 gennaio 2021, Pepa e Gregoria aspettano un figlio da Tristan (Di sabato 23 gennaio 2021) Durante la puntata di mercoledì 27 gennaio 2021, sarà davvero entusiasmante e ricca di suspance, dal momento che sia Gregoria che Pepa si scopriranno incinte del figlio della matrona di Puente Viejo e ciò provocherà non pochi dissapori e scontri all’interno della telenovela tanto amata. La trama ci ha mostrato Tristan sbugiardare pubblicamente sua madre in pubblico e Pepa essere colta da un malore improvviso, dopo aver visitato la piccola Maria. Alfonso, invece, si è recato alla ricerca delle medicine per la piccolina. Ci sarà riuscito? Lo vedremo presto, intanto leggete con noi, il racconto della puntata di mercoledì, che ci terrà incollati al teleschermo! Puntata Il Segreto, Pepa è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 gennaio 2021) Durante la puntata di27, sarà davvero entusiasmante e ricca di suspance, dal momento che siachesi scopriranno incinte deldella matrona di Puente Viejo e ciò provocherà non pochi dissapori e scontri all’interno della telenovela tanto amata. Laci ha mostratosbugiardare pubblicamente sua madre in pubblico eessere colta da un malore improvviso, dopo aver visitato la piccola Maria. Alfonso, invece, si è recato alla ricerca delle medicine per la piccolina. Ci sarà riuscito? Lo vedremo presto, intanto leggete con noi, il racconto della puntata di, che ci terrà incollati al teleschermo! Puntata Ilè ...

