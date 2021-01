Diablo 2 Remake in sviluppo presso Blizzard secondo Schreier

Leggi su tuttotek

(Di sabato 23 gennaio 2021) Uno dei capitoli più amati ed apprezzati del franchise di2, potrebbe presto tornare sugli scaffali sotto forma diJasonavrà parecchio da fare con il franchise dinegli anni a venire. Il contestatissimoImmortal, accolto talmente tanto freddamente da una platea fino a qualcheprima trepidante ed in attesa di un annuncio sensazionale, si è mostrato qualche settimana fa con una fase alpha abbastanza convincente ristretta a pochi tester. Nel mentre, lodiIV procede, anche se non si sa bene a che ritmo, considerando che si è visto un po’ poco. Non abbiamo date d’uscita né per il titolo mobile né per il nuovo ...