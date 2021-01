David Bowie, l’approdo sulla Terra del Duca Bianco con Station To Station | Memories (Di sabato 23 gennaio 2021) Per chi si affaccia solamente oggi al cantautore britannico è giusto ricordare che Station To Station di David Bowie è il disco in cui iniziò la leggenda del Duca Bianco. Thin White Duke, per la precisione, quel Thomas Jerome Newton che David ha interpretato nel film L’Uomo Che Cadde sulla Terra (1976) di Nicolas Roeg e che gli offre quell’identità che gli consente di proseguire dritto e continuare la sua missione. Offerta Station to Station ... Leggi su optimagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Per chi si affaccia solamente oggi al cantautore britannico è giusto ricordare cheTodiè il disco in cui iniziò la leggenda del. Thin White Duke, per la precisione, quel Thomas Jerome Newton cheha interpretato nel film L’Uomo Che Cadde(1976) di Nicolas Roeg e che gli offre quell’identità che gli consente di proseguire dritto e continuare la sua missione. Offertato...

filippo_aletti : RT @RollingStoneita: La cocaina e la bisessualità, il rock musica del diavolo e Jagger borghesuccio innocuo: nel 45° anniversario dell’usci… - missMercury_ : RT @giuliloveslokii: Quelli del team di David Bowie hanno vinto tutto - nickyparrilla : RT @hoesaintlaurent: @LIGHTSUPMP mi viene da ridere quando dicono queste cose, la maggior parte delle icone del tempo si esprimevano in que… - DiegoDominici : RT @RadioFrecciaOf: Usciva oggi 45 anni fa 'Station To Station', l'album in cui David Bowie diventò il Duca Bianco #radiofreccianotizie htt… - RadioFrecciaOf : Usciva oggi 45 anni fa 'Station To Station', l'album in cui David Bowie diventò il Duca Bianco #radiofreccianotizie -

Ultime Notizie dalla rete : David Bowie Hitler la rockstar e le altre frasi shock di David Bowie ai tempi di ‘Station to Station’ Rolling Stone Italia “Station To Station”, David Bowie si prepara alla leggenda

"Station To Station" di David Bowie, segna la nascita dell'alterego del Duca Bianco e un importante momento per la musica leggera ...

Hitler la rockstar e le altre frasi shock di David Bowie ai tempi di ‘Station to Station’

La cocaina e la bisessualità, il rock musica del diavolo e Jagger borghesuccio innocuo: nel 45° anniversario dell’uscita del disco, ecco cosa diceva il Duca Bianco nel suo periodo più cupo ...

"Station To Station" di David Bowie, segna la nascita dell'alterego del Duca Bianco e un importante momento per la musica leggera ...La cocaina e la bisessualità, il rock musica del diavolo e Jagger borghesuccio innocuo: nel 45° anniversario dell’uscita del disco, ecco cosa diceva il Duca Bianco nel suo periodo più cupo ...