Calciomercato Milan, ultimo botto in entrata: arriva il terzino (Di sabato 23 gennaio 2021) È un Milan scatenato in questa sessione di Calciomercato. Dopo Tomori, ora Maldini punta al terzino sinistro Il Milan è la vera e propria protagonista dell’ultima sessione di Calciomercato. Dopo aver acquistato Meité dal Torino, Maldini e Massara hanno spinto sull’acceleratore per regalare i giusti rinforzi al tecnico Stefano Pioli. Mario Mandzukic e Fikayo Tomori L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) È unscatenato in questa sessione di. Dopo Tomori, ora Maldini punta alsinistro Ilè la vera e propria protagonista dell’ultima sessione di. Dopo aver acquistato Meité dal Torino, Maldini e Massara hanno spinto sull’acceleratore per regalare i giusti rinforzi al tecnico Stefano Pioli. Mario Mandzukic e Fikayo Tomori L'articolo proviene da Inews.it.

AntoVitiello : Prime immagini di #Tomori a Milano (@enricoferrazzi) #Milan #calciomercato #Chelsea @milannewsit @fikayotomori_ - AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : Test d'idoneità al centro Ambrosiano per il difensore #Tomori #Milan #calciomercato @milannewsit @fikayotomori_ - umbo70 : RT @MilanNewsit: Atalanta, il futuro di Caldara è incerto: il club potrebbe decidere di non riscattarlo dal Milan - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Stefano #Pioli sarebbe intenzionato a schierare #Meite come trequartista, per garantire quantità e pressing sulle prime… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan – Addio al difensore | Resta in Serie A! MilanLive.it LIVE PRIMAVERA - Inter-Torino 1-1, finisce la partita di Oristanio, in campo Akhalaia

65' - Gioco di prestigio di Fonseca, bravo a portare a casa un calcio di punizione eludendo l'intervento di ... Il primo dei tre match infrasettimanali: gli altri con Roma e Milan. 12.45 - La ...

Mihajlovic, il mercato del Bologna e la Juventus: "Io, più bravo di Pirlo"

Il tecnico presenta la sfida di domenica e scherza sulla classifica delle punizioni. "Arnautovic è di origine serba, è forte per forza. Sansone sta tornando ai suoi livelli" ...

65' - Gioco di prestigio di Fonseca, bravo a portare a casa un calcio di punizione eludendo l'intervento di ... Il primo dei tre match infrasettimanali: gli altri con Roma e Milan. 12.45 - La ...Il tecnico presenta la sfida di domenica e scherza sulla classifica delle punizioni. "Arnautovic è di origine serba, è forte per forza. Sansone sta tornando ai suoi livelli" ...