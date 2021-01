Ariete, chi è la cantante: carriera, vero nome, curiosità (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa sapere su dell’artista lanciata dall’etichetta Bomba Dischi. (Instagram)Ha partecipato a X-Factor ma non ha ottenuto il successo che sperava: si è però rifatta successivamente, con una serie di singoli di successo. Lei è Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, ha 18 anni e viene da Anzio, in provincia di Roma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cara, chi è la cantante che ha fatto tornare Fedez nella musica Dalla provincia, però, spiega di volersi spostare nella Capitale: ha preso casa in affitto e vuole inseguire i suoi sogni. Prodotta da Bomba Dischi, la stessa di Calcutta, per dire uno dei nomi lanciati negli anni dall’etichetta, alle Audition di X Factor, si era esibita con la sua chitarra e con un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, Irene. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lidia Schillaci ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa sapere su dell’artista lanciata dall’etichetta Bomba Dischi. (Instagram)Ha partecipato a X-Factor ma non ha ottenuto il successo che sperava: si è però rifatta successivamente, con una serie di singoli di successo. Lei èd’arte di Arianna Del Giaccio, ha 18 anni e viene da Anzio, in provincia di Roma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cara, chi è lache ha fatto tornare Fedez nella musica Dalla provincia, però, spiega di volersi spostare nella Capitale: ha preso casa in affitto e vuole inseguire i suoi sogni. Prodotta da Bomba Dischi, la stessa di Calcutta, per dire uno dei nomi lanciati negli anni dall’etichetta, alle Audition di X Factor, si era esibita con la sua chitarra e con un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, Irene. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lidia Schillaci ...

Cosa sapere su Ariete, chi è la cantante: carriera, vero nome, curiosità dell'artista lanciata dall'etichetta Bomba Dischi.

