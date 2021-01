Weah | “Da bambino tifavo Juve Ibra un condottiero CR7 si è allenato per diventare il migliore In Lukaku rivedo la mia storia”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella sua intervista per l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, George, pallone d’oro nel 1995, ha parlato anche dihimovic, Ronaldo e, i top player dell’attuale campionato di Serie A, e delladel suo tifo per lantus da. Suhimovic: “Un tipo forte e sicuro di sé, ma dietro a questa immagine c’è molto altro: uno che s’impegna al massimo ed è sempre concentrato al cento per cento sulla propria professione. Sono contento che il Milan l’abbia preso perché può essere molto utile al club nel lavoro con i giovani perché i ragazzi, tanto in prima squadra come nella Primavera, in lui hanno un grande esempio e una fonte d’ispirazione. Uno che possono ammirare e considerare un leader che li può guidare. È il ...