Tokyo 2020, il "Times": "Giochi cancellati" ma il CIO e il Giappone smentiscono

I Giochi di Tokyo 2020 (sì è rimasta la nomenclatura 2020 perché era troppo dispendioso ribrandizzare tutti i prodotti) si faranno? L'Olimpiade che si sarebbe dovuta svolgere la scorsa estate è già stata rinviata una volta per la pandemia.

I Giochi sono stati spostati di un anno e dovrebbero svolgersi quest'anno (24 luglio – 8 agosto). Il condizionale è d'obbligo visto che i problemi legati al virus permangono in tutto il mondo. Nelle ultime ore il "Times" ha lanciato una vera e propria bomba. Nell'articolo pubblicato dalla testata si dice, in maniera chiara e tonda, che il Giappone avrebbe rinunciato ai Giochi.

Il Times annuncia: «Il Giappone annullerà le Olimpiadi». Secche smentite da Tokyo e Cio

