TikTok bloccato in Italia per gli utenti con età non certificata (Di venerdì 22 gennaio 2021) TikTok bloccato dal Garante per la protezione dei dati personali per tutti quegli utenti di cui non sia stata accertata l'età: come riportato da 'ilmessaggero.it', sarebbe questa la decisione presa dall'Autorità in materia di privacy con un intervento d'urgenza resosi necessario dopo la drammatica vicenda che ha visto la morte di una bambina di 10 anni, residente a Palermo. Già nel mese di dicembre il Garante aveva rimproverato al social del momento di aver compiuto una serie di violazioni: poca attenzione alla salvaguardia dei minorenni, eccessiva semplicità attraverso cui è possibile bypassare il divieto di iscrizione per gli utenti al di sotto dei 13 anni, scarsa trasparenza nelle informazioni date ai partecipanti, utilizzo di impostazioni di default nel mancato rispetto della privacy.

