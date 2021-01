Pompei | molesta donna in Circumvesuviana | arrestato 36enne stabiese

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nella serata di ieri gli agenti del Commissariatosono intervenuti in via Villa dei Misteri, nei pressi della stazione della, dopo aver ricevuto la segnalazione di un’aggressione ai danni di una. I poliziotti sono giunti sul posto ed hanno trovato lache ha loro indicato un uomo che, seduto accanto a lei nel treno, l’aveva importunata, proseguendo poi nel sottopasso della stazione. Gli agenti hanno così raggiunto e bloccato l’uomo, F.G.,di Castellammare di Stabia con precedenti di polizia, che è statoper violenza sessuale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

