Nucleare: fisico francese, 'Edf rinunci a prolungare reattori più vecchi' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parigi, 22 gen. (Adnkronos) - Il colosso energetico francese Edf dovrebbe rinunciare a prolungare l'attività dei reattori nucleari più vecchi. A sostenerlo, in un'intervista a Le Monde', è il fisico Nucleare francese Bernard Laponche, ex membro del Commissariato all'energia atomica e confondatore dell'associazione di scienziati Global Chance. "Se i 32 reattori più vecchi fossero in un buono stato potremmo fissare le condizioni per prolungare il loro funzionamento e giudicare poi se è possibile farlo. Ma non è così: il parco Nucleare francese è preoccupante. Basta leggere l'ultimo rapporto dell'Asn, l'Autorità per la sicurezza Nucleare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parigi, 22 gen. (Adnkronos) - Il colosso energeticoEdf dovrebbeare al'attività deinucleari più. A sostenerlo, in un'intervista a Le Monde', è ilBernard Laponche, ex membro del Commissariato all'energia atomica e confondatore dell'associazione di scienziati Global Chance. "Se i 32piùfossero in un buono stato potremmo fissare le condizioni peril loro funzionamento e giudicare poi se è possibile farlo. Ma non è così: il parcoè preoccupante. Basta leggere l'ultimo rapporto dell'Asn, l'Autorità per la sicurezza...

TV7Benevento : Nucleare: fisico francese, 'Edf rinunci a prolungare reattori più vecchi'... - AmeGaspa : RT @Asiablog_it: #22GENNAIO 1980 ?? Il fisico nucleare, attivista per i diritti civili e premio Nobel Andrei Sakharov viene arrestato a Mos… - danilotwtts : RT @Asiablog_it: #22GENNAIO 1980 ?? Il fisico nucleare, attivista per i diritti civili e premio Nobel Andrei Sakharov viene arrestato a Mos… - iris_versari : RT @Asiablog_it: #22GENNAIO 1980 ?? Il fisico nucleare, attivista per i diritti civili e premio Nobel Andrei Sakharov viene arrestato a Mos… - pacaflower : RT @Asiablog_it: #22GENNAIO 1980 ?? Il fisico nucleare, attivista per i diritti civili e premio Nobel Andrei Sakharov viene arrestato a Mos… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare fisico Nucleare: fisico francese, 'Edf rinunci a prolungare reattori più vecchi' Il Tempo Nucleare: fisico francese, 'Edf rinunci a prolungare reattori più vecchi'

Parigi, 22 gen. (Adnkronos) - Il colosso energetico francese Edf dovrebbe rinunciare a prolungare l'attività dei reattori nucleari più vecchi. A sostenerlo, in un'intervista a Le Monde', è il fisico n ...

Il prof. di Trieste che sfida la teoria dei Nobel: «Ecco come si comportano atomi e molecole»

Angelo Bassi dirige il team che ha messo in crisi lo studio di Roger Penrose. Una grande scoperta per Science e NY Times ...

Parigi, 22 gen. (Adnkronos) - Il colosso energetico francese Edf dovrebbe rinunciare a prolungare l'attività dei reattori nucleari più vecchi. A sostenerlo, in un'intervista a Le Monde', è il fisico n ...Angelo Bassi dirige il team che ha messo in crisi lo studio di Roger Penrose. Una grande scoperta per Science e NY Times ...