Non c'è verso di riuscire a bagnare questi moscerini

Un'incredibile capacità di non bagnarsi è la grande qualità che tiene in vita questi moscerini, tipicamente presenti nelle nostre abitazioni, e impedisce loro di essere spazzati via. Si tratta di piccolissimi insetti della specie Psychoda spp e li avrete visti mille volte, soprattutto negli spazi più umidi. Il loro segreto, come ha appena scoperto – e pubblicato su Nature – un team di ricercatori della King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) di Thuwal, in Arabia Saudita, è la superficie delle loro ali, velata da una fitto strato di peli impermeabili tale da creare una barriera contro le gocce d'acqua anche più voluminose dell'insetto stesso: una superficie estremamente strutturata al fine di essere super-idrorepellente. La loro capacità di rimanere asciutti, insomma, non è solo una questione di rapidi riflessi che ...

