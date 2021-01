'Ndrangheta-Cesa, «Fra'...ora noi dobbiamo parlare con lui». Le intercettazioni agli atti. Domani interrogatori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Al via Domani gli interrogatori di garanzia dell'inchiesta «Basso profilo», che ieri ha portato 13 persone in carcere e 35 ai domiciliari, mentre nei confronti di altri due indagati... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Al viaglidi garanzia dell'inchiesta «Basso profilo», che ieri ha portato 13 persone in carcere e 35 ai domiciliari, mentre nei confronti di altri due indagati...

petergomezblog : ‘Ndrangheta, maxi operazione: 48 arresti. Indagato anche il segretario dell’Udc Lorenzo #Cesa: perquisita la sua ca… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, Cesa (Udc): “Indagato? Credo in Cristo”. E tira fuori il rosario – Video - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, per i pm Cesa faceva parte di un “connubio diabolico tra politici, imprenditori e agenti”. Ai domicili… - Ori254 : RT @serebellardinel: E' grazie a #Morra e #Gratteri @Mov5Stelle che in 48 finiscono alla sbarra,oltre i MILIONI di euro sequestrati nella… - Sabbathicus : @GiuliaCortese1 Cesa è indagato non è stato sommariamente condannato, gli è arrivato un avviso di garanzia perché i… -