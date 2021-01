Lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò per colpa di un abbraccio “mancato”: ecco cosa è successo – VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’aperitivo del Grande Fratello Vip è stato “guastato” da uno screzio con protagoniste Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Mentre i concorrenti mangiavano, infatti, il suono della sirena metteva in moto la corsa l’abbraccio con tanto di penitenza per chi sarebbe rimasto fuori. Lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò per colpa di un abbraccio Rosalinda,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’aperitivo del Grande Fratello Vip è stato “guastato” da uno screzio con protagoniste. Mentre i concorrenti mangiavano, infatti, il suono della sirena metteva in moto la corsa l’con tanto di penitenza per chi sarebbe rimasto fuori.traperdi un,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

