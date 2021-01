Iss: “L’Rt inizia ad abbassarsi (è a 0.97), ma sono ancora tante le regioni a rischio alto” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Finalmente, sebbene occorra mantenere sempre alta l’attenzione, i dati relativi ai casi di positività nel Paese sembrano leggermente migliorare. Come hanno infatti spiegato stamane dall’Istituto Superiore di Sanità, analizzando i dati relativi al monitoraggio settimanale della cabina di regia, “Nel periodo dal 30 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021, L’Rt medio è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo 5 settimane di crescita“. Nello specifico, prosegue la nota, ”Si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (339,24 per 100mila abitanti dal 4 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021 contro 368,75 per 100mila abitanti dal 28 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021)”. Iss: “Ci sono segnali che evidenziano un lieve miglioramento epidemiologico” Ed ancora: ”Sebbene questa settimana il dato di incidenza settimanale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Finalmente, sebbene occorra mantenere sempre alta l’attenzione, i dati relativi ai casi di positività nel Paese sembrano leggermente migliorare. Come hanno infatti spiegato stamane dall’Istituto Superiore di Sanità, analizzando i dati relativi al monitoraggio settimanale della cabina di regia, “Nel periodo dal 30 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021,medio è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo 5 settimane di crescita“. Nello specifico, prosegue la nota, ”Si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (339,24 per 100mila abitanti dal 4 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021 contro 368,75 per 100mila abitanti dal 28 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021)”. Iss: “Cisegnali che evidenziano un lieve miglioramento epidemiologico” Ed: ”Sebbene questa settimana il dato di incidenza settimanale ...

