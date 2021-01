Il diario in cella del killer del duplice omicidio di Lecce (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Numerose lettere scritte in carcere e sequestrate dalla polizia penitenziaria e dalle quali si evince la mancanza del pentimento, farà parte del fascicolo processuale a carico di Antonio De Marco, il giovane aspirante infermiere reo confesso dell'omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta. I due fidanzati furono uccisi la sera del 21 settembre scorso con numerose coltellate nel condominio in cui erano da poco andati ad abitare, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lecce. Un "diario" di 25 lettere scritte in carcere Le lettere, 25 in totale, scritte da De Marco durante la detenzione, saranno parte integrante del fascicolo di circa 1.200 pagine che verrà portato in aula il 18 febbraio prossimo, nella prima udienza del processo sul duplice omicidio che si ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Numerose lettere scritte in carcere e sequestrate dalla polizia penitenziaria e dalle quali si evince la mancanza del pentimento, farà parte del fascicolo processuale a carico di Antonio De Marco, il giovane aspirante infermiere reo confesso dell'dell'arbitro Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta. I due fidanzati furono uccisi la sera del 21 settembre scorso con numerose coltellate nel condominio in cui erano da poco andati ad abitare, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di. Un "" di 25 lettere scritte in carcere Le lettere, 25 in totale, scritte da De Marco durante la detenzione, saranno parte integrante del fascicolo di circa 1.200 pagine che verrà portato in aula il 18 febbraio prossimo, nella prima udienza del processo sulche si ...

Gazzettino : Fidanzati uccisi a Lecce, il diario in cella del killer: «Se non mi avessero preso, avrei continuato a uccid... - PugliaStream : Duplice omicidio di Lecce, il diario in cella del killer: «Se non mi avessero preso, avrei continuato a uccidere» -