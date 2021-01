Formula 1 - Button diventa consulente della Williams (Di venerdì 22 gennaio 2021) Jenson Button torna alla Williams dopo 21 anni. No, questa volta non come pilota, ma in qualità di Senior Advisor. Il campione del mondo di F.1 2009 ha firmato un accordo pluriennale in qualità di consulente per il team di Grove. Si chiude un cerchio. L'inglese ha debuttato in Formula 1 nel 2000, scelto da Sir Frank per disputare il Mondiale di quell'anno come compagno di squadra di Ralf Schumacher e ha collezionato una serie di piazzamenti a punti importanti. Passato poi per Benetton, Renault, Bar, McLaren e infine BrawnGP, ha vinto il titolo iridato nel 2009. Oggi torna alla Williams portando con sé un grande esperienza nel motorsport e cercherà di supportare il team nella sua lunga strada per il ritorno alle posizioni che contano. Jenson supporterà anche le attività di comunicazione e marketing ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 22 gennaio 2021) Jensontorna alladopo 21 anni. No, questa volta non come pilota, ma in qualità di Senior Advisor. Il campione del mondo di F.1 2009 ha firmato un accordo pluriennale in qualità diper il team di Grove. Si chiude un cerchio. L'inglese ha debuttato in1 nel 2000, scelto da Sir Frank per disputare il Mondiale di quell'anno come compagno di squadra di Ralf Schumacher e ha collezionato una serie di piazzamenti a punti importanti. Passato poi per Benetton, Renault, Bar, McLaren e infine BrawnGP, ha vinto il titolo iridato nel 2009. Oggi torna allaportando con sé un grande esperienza nel motorsport e cercherà di supportare il team nella sua lunga strada per il ritorno alle posizioni che contano. Jenson supporterà anche le attività di comunicazione e marketing ...

