Fiorentina Crotone, i convocati di Stroppa: out Riviere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati in vista di Fiorentina-Crotone Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta toscana contro la Fiorentina. Non ce la fa Riviere, a causa di un affaticamento muscolare. Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.Difensori: Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Rispoli, Marrone, D'Aprile, Reca.Centrocampisti: Benali, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Ranieri, Vulic, Eduardo.Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias.

