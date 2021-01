Destra eversiva, l’Antiterrorismo indaga sui movimenti di matrice suprematista. In manette un 22enne di Savona (Di venerdì 22 gennaio 2021) Operazione antiterrorismo della polizia in Liguria e in altre regioni d’Italia in ambienti della Destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista: arrestato un 22enne di Savona, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova; 12 le perquisizioni nei confronti di altrettanti contatti qualificati del giovane che hanno interessato, oltre a Savona e Genova, le città di Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. Il 22enne è accusato di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo nonché di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. L’indagine, diretta dalla Procura di Genova, è condotta dalle Digos di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Operazione antiterrorismo della polizia in Liguria e in altre regioni d’Italia in ambienti dellaradicale contigui al terrorismo di: arrestato undi, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova; 12 le perquisizioni nei confronti di altrettanti contatti qualificati del giovane che hanno interessato, oltre ae Genova, le città di Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. Ilè accusato di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo nonché di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. L’indagine, diretta dalla Procura di Genova, è condotta dalle Digos di ...

