Crotone, i convocati di Stroppa per la sfida contro la Fiorentina: assente Riviere

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha diramato l'elenco dei convocati. Tra i 24 nomi spiccano le assenze dell'attaccante Riviere e del difensore Cuomo. Prima chiamata invece per il baby D'Aprile, classe 2005. Di seguito la lista completa: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Rispoli, Marrone, D'Aprile, Reca. Centrocampisti: Benali, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Ranieri, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias.

