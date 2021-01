Covid, ultime news. Confini Ue restano aperti: test da zone ad alto rischio. DIRETTA (Di venerdì 22 gennaio 2021) Decisa nel vertice dell'Ue una stretta coordinata sui viaggi e l'inserimento nella mappa d'incidenza Covid del colore rosso scuro: a chi parte da queste zone possono essere chiesti test preventivi e quarantena all'arrivo. Il governo oggi vede i sindacati sul Recovery Plan Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) Decisa nel vertice dell'Ue una stretta coordinata sui viaggi e l'inserimento nella mappa d'incidenzadel colore rosso scuro: a chi parte da questepossono essere chiestipreventivi e quarantena all'arrivo. Il governo oggi vede i sindacati sul Recovery Plan

HuffPostItalia : Il Covid cancella anche il Carnevale di Rio: in Brasile 60mila nuovi casi nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - Agenzia_Ansa : #Covid: 16.310 positivi, 475 le vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - lafrogh : RT @Radio1Rai: #Lombardia ancora in testa tra le regioni con il più alto numero di nuovi casi di #covid in italia: 2.234 nelle ultime 24 or… - Piergiulio58 : Il Covid cancella anche il Carnevale di Rio: in Brasile 60mila nuovi casi nelle ultime 24 ore | L'HuffPost -