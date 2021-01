Covid | stop ai viaggi in Europa non essenziali Nasce la zona rosso scuro

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilfa paura con le sue varianti. E l’Ue cerca di correre ai ripari: non chiude le frontiere ma, per contenere i nuovi focolai, va verso una stretta suinon, proponendo anche la creazione di una, per identificare e contenere i focolai più pericolosi. Ilsi diffonde attraverso i, pronte le restrizioni (Getty Images), la Francia si muove per prima Qualche Paese già si muove, per esempio la Francia che ha annunciato che, a partire da domenica, per entrare nel Paese occorrerà un tampone molecolare negativo effettuato non meno di 72 ore prima. Leggi anche ›rossa in Lombardia, ...