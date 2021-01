Covid, 472 morti e 13.633 nuovi casi. Tasso positività stabile, calano ospedalizzazioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Sono 13.633 contagi per Covid 19 nelle ultime 24 ore su 264.728 tamponi, 472 i morti. Ieri i contagi erano stati 14.078 per 267.567 tamponi con 521 morti. Il rapporto tra contagi e tamponi effettuati ammonta al 5,1% quasi invariati rispetto al 5,2% di ieri. Sono 2.390 le terapie intensive per covid in Italia, 28 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 21.691 i ricoverati con sintomi, 354 in meno nelle 24 ore. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Sono 13.633 contagi per Covid 19 nelle ultime 24 ore su 264.728 tamponi, 472 i morti. Ieri i contagi erano stati 14.078 per 267.567 tamponi con 521 morti. Il rapporto tra contagi e tamponi effettuati ammonta al 5,1% quasi invariati rispetto al 5,2% di ieri. Sono 2.390 le terapie intensive per covid in Italia, 28 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 21.691 i ricoverati con sintomi, 354 in meno nelle 24 ore.

