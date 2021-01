Coronavirus, AstraZeneca consegnerà meno dosi alla Ue per un problema tecnico - Variante inglese: la più mortale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la pandemia corre, l'attenzione è concentrata sui vaccini e aumenta in Europa la preoccupazione per le nuove varianti del Coronavirus. AstraZeneca ha fatto sapere che le prima dosi consegnate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la pandemia corre, l'attenzione è concentrata sui vaccini e aumenta in Europa la preoccupazione per le nuove varianti delha fatto sapere che le primaconsegnate ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, AstraZeneca consegnerà meno dosi alla Ue per un errore tecnico | La variante inglese è la più mortale… - bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, AstraZeneca consegnerà meno dosi alla Ue per un errore tecnico | La variante inglese è la più mortale #c… - raspa90 : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, Johnson: 'Variante inglese più mortale'. Astrazeneca già prevede ritardi: 'M… - NandoPiscopo1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, AstraZeneca consegnerà meno dosi alla Ue per un errore tecnico | La variante inglese è la più mortale #c… - ianbrealey : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, Johnson: 'Variante inglese più mortale'. Astrazeneca già prevede ritardi: 'M… -