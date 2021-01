Casalino sta facendo di tutto per salvare Conte, dicono i detrattori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gravi accuse piombano su Rocco Casalino. Secondo un senatore Azzurro il portavoce del Premier mentirebbe circa i parlamentari disposti a “cambiare casacca”. Numeri risicati per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La conta alla Camera e al Senato non ha permesso di arrivare a quota 161, soglia fissata dal Quirinale. Grazie alla decisione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gravi accuse piombano su Rocco. Secondo un senatore Azzurro il portavoce del Premier mentirebbe circa i parlamentari disposti a “cambiare casacca”. Numeri risicati per il Presidente del Consiglio Giuseppe. La conta alla Camera e al Senato non ha permesso di arrivare a quota 161, soglia fissata dal Quirinale. Grazie alla decisione L'articolo proviene da Leggilo.org.

BiMademoiselle : Ma come sta #casalino in questi giorni ?! Qualcuno ha notizie ? - granlupmannar : @enzoben43 Bettini sta a Zingaretti come Casalino a Conte. E' il suo badante politico ... sta nella buca del sugger… - gigiostars : Forza Italia smaschera Casalino: 'Non fidatevi di lui, dà nomi a casaccio' - Intanto #GAY5 sta pensando di farlo en… - Laura64135537 : RT @Silvestroninews: Governo Conte-Casalino, senza maggioranza al Senato, avrà una camera bloccata e il pagamento dei #costruttori farebbe… - Enrico_Casalino : RT @carlaruocco1: Mentre c'è gente che lavora e paga le tasse Salvini continua a sostenere personaggi improbabili per le sue battaglie! Pe… -