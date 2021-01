Can Yaman: torna protagonista di tutti i pomeriggi di Canale Cinque – Scopri qui (Di venerdì 22 gennaio 2021) Can Yaman è l’ attore turco più amato del momento, è sicuramente uno dei personaggi televisivi che attira maggiormente il pubblico. Dalla serie evento dell’ estate 2020 il suo successo e la sua popolarità sono state un crescendo. Il successo del bell’ attore turco deriva principalmente da ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno, accanto alla bellissima Demet Ozdemir che interpreta Sanem Aydin. Ieri sera, giovedì 21 gennaio, la serie è andata in onda in prima serata su Canale Cinque con ben tre episodi. la notizia che tutte le fans aspettavano è un’altra e dopo mesi di attesa è arrivata: Daydreamer andrà in onda tutti i giorni, a partire da lunedì 25 gennaio, su Canale Cinque a partire dalle ore 16:45. Visualizza questo post su ... Leggi su giornal (Di venerdì 22 gennaio 2021) Canè l’ attore turco più amato del momento, è sicuramente uno dei personaggi televisivi che attira maggiormente il pubblico. Dalla serie evento dell’ estate 2020 il suo successo e la sua popolarità sono state un crescendo. Il successo del bell’ attore turco deriva principalmente da ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno, accanto alla bellissima Demet Ozdemir che interpreta Sanem Aydin. Ieri sera, giovedì 21 gennaio, la serie è andata in onda in prima serata sucon ben tre episodi. la notizia che tutte le fans aspettavano è un’altra e dopo mesi di attesa è arrivata: Daydreamer andrà in ondai giorni, a partire da lunedì 25 gennaio, sua partire dalle ore 16:45. Visualizza questo post su ...

