Benevento, da un americano all’altro: spunta una nuova pista a stelle e strisce (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incassato indirettamente il sorpasso della Roma nella trattativa per Bryan Reynolds, il Benevento non ha smesso di guardare agli Stati Uniti per il suo nuovo terzino destro. Il nome appuntato sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia sarebbe quello di Aaron Herrera, il quale però dovrà eventualmente essere inserito nella lista “over” trattandosi di un classe 1997. Il giocatore è in forza al Real Salt Lake City, società alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Originario di Las Cruces, Herrera ha fatto parte del giro della nazionale under 20 del Paese a stelle e strisce ed è stato impiegato all’occorrenza anche sulla corsia sinistra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incassato indirettamente il sorpasso della Roma nella trattativa per Bryan Reynolds, ilnon ha smesso di guardare agli Stati Uniti per il suo nuovo terzino destro. Il nome appuntato sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia sarebbe quello di Aaron Herrera, il quale però dovrà eventualmente essere inserito nella lista “over” trattandosi di un classe 1997. Il giocatore è in forza al Real Salt Lake City, società alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Originario di Las Cruces, Herrera ha fatto parte del giro della nazionale under 20 del Paese aed è stato impiegato all’occorrenza anche sulla corsia sinistra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AvarelloValerio : RT @LeonettiFrank: La Roma rilancia per Reynolds, mentre la Juventus non intende smuoversi dall'offerta formulata e dall'accordo raggiunti,… - Roberta_Siro : RT @LeonettiFrank: La Roma rilancia per Reynolds, mentre la Juventus non intende smuoversi dall'offerta formulata e dall'accordo raggiunti,… - carloarbini51 : RT @LeonettiFrank: La Roma rilancia per Reynolds, mentre la Juventus non intende smuoversi dall'offerta formulata e dall'accordo raggiunti,… - LeonettiFrank : La Roma rilancia per Reynolds, mentre la Juventus non intende smuoversi dall'offerta formulata e dall'accordo raggi… - CampoFattore : Sembrava tutto fatto per Bryan Reynolds al #Benevento, con coinvolgimento della #Juve, ma la #Roma potrebbe riuscir… -