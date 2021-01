Asia Argento | nella sua autobiografia gli abusi | le violenze e l’amore che l’ha salvata

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 gennaio 2021)e la sua voglia di raccontare e raccontarsi. L’attrice, che il 26 gennaio uscirà in libreria con la sua prima, Anatomia di un cuore selvaggio, edita da Piemme, in cui racconta le tantesubitesua vita, dalle botte, mai rivelate prima, ricevute dalla madre agli stupri subiti da alcuni registi (non solo Weinstein, ma anche Rob Cohen). Fino alche. Quello di Anthony Bourdain, il suo grande amore della maturità, e quello dei suoi figli, sua reale ancora di salvezza. In una lunga intervista al Corriere della Sera,anticipa i punti salienti del suo racconto. A partire dal rapporto difficile con la madre, l’attrice Daria Nicolodi, scomparsa pochi mesi fa, dalla quale scappò a ...