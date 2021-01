Zazzaroni su Juventus-Napoli: “Una brutta finale. Incomprensibile sudditanza del club partenopeo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ha vinto la squadra più decisa, non la più informa”. Queste le parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, in merito alla finale di Supercoppa di ieri tra Juventus e Napoli: “Non lo dico io: l’ha detto il Napoli che per tutta la partita, salvo rarissime e peraltro pericolosissime iniziative, ha denunciato con un atteggiamento fin troppo cauto una sorta di Incomprensibile sudditanza, un’ingiustificata soggezione – prosegue a scrivere Zazzaroni – Una brutta finale, brutta come solo una finale tra Juve e Napoli sa esserlo. Comprensibili le lacrime di Insigne, ma credo che il Napoli nel suo complesso possa rammaricarsi per non aver ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ha vinto la squadra più decisa, non la più informa”. Queste le parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan, in merito alladi Supercoppa di ieri tra: “Non lo dico io: l’ha detto ilche per tutta la partita, salvo rarissime e peraltro pericolosissime iniziative, ha denunciato con un atteggiamento fin troppo cauto una sorta di, un’ingiustificata soggezione – prosegue a scrivere– Unacome solo unatra Juve esa esserlo. Comprensibili le lacrime di Insigne, ma credo che ilnel suo complesso possa rammaricarsi per non aver ...

