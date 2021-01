Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2021 ore 09:15 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2021 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA Roma TERAMO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVA LA NUOVA LINEA S DI ASTRAL SPA IN COLLABORAZIONE CON LA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021)DEL 21 GENNAIOORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRATERAMO E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVA LA NUOVA LINEA S DI ASTRAL SPA IN COLLABORAZIONE CON LA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Baldo degli Ubaldi, tra via di Boccea e via Anastasio II - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul lungotevere, tra Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta e Ponte Testaccio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Appia Pignatelli, tra via dell'Almone e via Appia Nuova - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra il Raccordo e l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli - romamobilita : #Roma #viabilità Panoramica, restringimento di carreggiata tra via Trionfale e via Mario Polerà. -

