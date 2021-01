Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si parla di Europa e di come affrontare la crisi causata dal Kobe dell’economia dell’eurozona si è probabilmente contratta nel Quarto trimestre del 2020 e sembra avviarsi verso una doppia cessione lo dice la presidente della BCE Christine lagarde sottolineando che si prevede la produzione che era anche in questo trimestre a causa delle restrizioni per la lotta contro il virus più probabilmente vedremo una ripresa nella seconda parte dell’anno aggiunto lagarde in questo quadro la bici e riconferma l’orientamento molto accomodante della sua politica monetaria perché serve ancora un ampio sostegno monetario ha spiegato lagarde Intanto domani il premier Conte incontrerà alle 11 a Palazzo Chigi i sindacati per un confronto sul recovery Plan oggi incontro al ...