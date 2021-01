Ue chiede misure più strette contro Covid. Bce: ripresa a rischio, pronti con tutti gli strumenti (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Banca Centrale Europea lascia fermi i tassi a zero. Resta "l'incertezza elevata" dovuta alla pandemia, e per Christtine Lagarde la ripresa è più probabile nella seconda metà del 2021. Dunque è ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Banca Centrale Europea lascia fermi i tassi a zero. Resta "l'incertezza elevata" dovuta alla pandemia, e per Christtine Lagarde laè più probabile nella seconda metà del 2021. Dunque è ...

SalvatoreTasco2 : RT @PE_Italia: ?? Strategia UE per la parità di genere: il Parlamento europeo chiede più misure e obiettivi vincolanti da raggiungere entro… - PE_Italia : ?? Strategia UE per la parità di genere: il Parlamento europeo chiede più misure e obiettivi vincolanti da raggiunge… - TodayAgri : I pesci dei mari europei in diminuzione, Strasburgo chiede misure per il recupero degli stock ittici -… - PaolaSantagosti : @myrtamerlino con che coraggio inviti Friedman...proprio tu che difendi le donne. Ricordo come difendesti giustamen… - SaCe86 : Nuovo picco in Gran BretagnaBerlino chiede nuove misure -

Ultime Notizie dalla rete : chiede misure Inviato Usa Kerry chiede di accelerare misure su cambiamento climatico Yahoo Finanza Covid, Ecdc: “Varianti preoccupano. Più misure rigorose e vaccinazioni più veloci”. In Francia ipotesi mutazione ancora sconosciuta

Le varianti di Sars Cov 2, l’inglese la sudafricana o le brasiliani, preoccupano il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L’aumento di contagi in alcuni paesi sembra esponen ...

Nasce il Tavolo permanente per i lavoratori della cultura per rilanciare il settore nel post-Covid

associazione delle imprese private gestori dei servizi museali che chiedeva al Premier Conte misure mirate per “definire un’azione congiunta e rilanciare il settore culturale, gravemente colpito dalle ...

Le varianti di Sars Cov 2, l’inglese la sudafricana o le brasiliani, preoccupano il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L’aumento di contagi in alcuni paesi sembra esponen ...associazione delle imprese private gestori dei servizi museali che chiedeva al Premier Conte misure mirate per “definire un’azione congiunta e rilanciare il settore culturale, gravemente colpito dalle ...