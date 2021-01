Tomori-Milan, ci siamo: il difensore è in arrivo, formula e cifra dell'affare (Di giovedì 21 gennaio 2021) La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, ma secondo il CdS si chiuderà a cifre inferiori rispetto ai 30 milioni di euro Leggi su 90min (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lasarà quella del prestito con diritto di riscatto, ma secondo il CdS si chiuderà a cifre inferiori rispetto ai 30 milioni di euro

AntoVitiello : Contatti positivi in giornata per #Tomori, c'è l'accordo. Si avvicina lo sbarco a Milano del difensore del Chelsea #Milan - DiMarzio : #Milan, atteso nelle prossime ore #Tomori: l'obiettivo è convocarlo già per #MilanAtalanta - carlolaudisa : Il #Milan è vicinissimo a #Tomori. Mancano solo le ultime firme del #Chelsea per il prestito di 6 mesi. Il difensor… - zazoomblog : Calciomercato Milan – C’è fretta per Tomori: il punto News - #Calciomercato #Milan #fretta #Tomori: - FabioVaio : RT @DonatoCavallo6: Mercato Gennaio 2021 Ac Milan =mansiukic ?cit) ?? Tomori- Firipo ? Internazionale-Inter-Milano =Fattura Enel n 124455… -