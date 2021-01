Tav, 32 condanne al maxi - processo: ma con pene ridotte (Di giovedì 21 gennaio 2021) È terminato con 32 condanne questa sera a Torino il maxi processo d'appello ai No Tav. I giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei mesi di ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) È terminato con 32questa sera a Torino ild'appello ai No Tav. I giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei mesi di ...

occhio_notizie : Maxiprocesso No Tav a Torino: 32 condanne in appello, ma pene ridotte - GianniVezzani1 : RT @StampaTorino: Maxiprocesso ai No Tav, 32 condanne ma pene dimezzate dopo 12 ore di camera di consiglio - News24_it : RT @StampaTorino: Maxiprocesso ai No Tav, 32 condanne ma pene dimezzate dopo 12 ore di camera di consiglio - StampaTorino : Maxiprocesso ai No Tav, 32 condanne ma pene dimezzate dopo 12 ore di camera di consiglio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Maxiprocesso No Tav a Torino: 32 condanne in appello, ma pene ridotte #notav -