Roma, Zaniolo non si ferma: 'Aggrediamo il Coronavirus!' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma - Lunedì scorso sarebbe dovuto scendere di nuovo in campo per cominciare a correre , ma il Coronavirus lo ha costretto all'isolamento. Ciò nonostante Nicolò Zaniolo , asintomatico, continua a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021)- Lunedì scorso sarebbe dovuto scendere di nuovo in campo per cominciare a correre , ma il Coronavirus lo ha costretto all'isolamento. Ciò nonostante Nicolò, asintomatico, continua a ...

sportli26181512 : #Roma, Zaniolo non si ferma: 'Aggrediamo il Coronavirus!': Mattinata di lavoro per il talento giallorosso: in isola… - Asroma123456789 : @Sig_Ceretti @AndrewMari1988 Credo che Fonseca non sia adeguato per una società come la Roma che in questo momento… - macho_morandi : @Edoardo87855143 @JBP_OfficialTW La roma gioca bene. Il vostro problema e’ che pemsate che i vari mancini ibanez ku… - sportli26181512 : D'Agostino a CM: 'A Pirlo servono tempo e Zaniolo. De Paul e Chiesa al top, la Roma deve crescere': Nell’estate del… - NapoliCalciogol : Roma, dal doppio crac a Covid: l’anno nero di Zaniolo prosegue -