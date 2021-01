Ristorante aperto per protesta, 31 a cena: arriva la polizia, locale chiuso (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo intervento delle forze dell'ordine a Firenze , ieri sera, nel Ristorante Tito di via Baracca, di proprietà di Momi El Hawi , uno degli organizzatori della protesta #Ioapro1501 contro le ... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo intervento delle forze dell'ordine a Firenze , ieri sera, nelTito di via Baracca, di proprietà di Momi El Hawi , uno degli organizzatori della#Ioapro1501 contro le ...

a_r_i_something : RT @RadioSavana: Italiani alla fame. Ristorante Re di Mezzo a Due Carrare (Padova) oggi aperto dalle 17 alle 19 per colletta alimentare per… - Fabiola_S1984 : RT @RadioSavana: Italiani alla fame. Ristorante Re di Mezzo a Due Carrare (Padova) oggi aperto dalle 17 alle 19 per colletta alimentare per… - sandoly : RT @RadioSavana: Italiani alla fame. Ristorante Re di Mezzo a Due Carrare (Padova) oggi aperto dalle 17 alle 19 per colletta alimentare per… - SandraE82526551 : RT @RadioSavana: Italiani alla fame. Ristorante Re di Mezzo a Due Carrare (Padova) oggi aperto dalle 17 alle 19 per colletta alimentare per… - fa526364 : RT @RadioSavana: Italiani alla fame. Ristorante Re di Mezzo a Due Carrare (Padova) oggi aperto dalle 17 alle 19 per colletta alimentare per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorante aperto Ristorante aperto per protesta, 31 a cena: arriva la polizia, locale chiuso La Nazione Modena, Tavolo provinciale economia e lavoro: “Risorse europee fondamentali per la ripresa, rafforzare i ristori”

Foto di Loufre da Pixabay «La ripresa deve partire dall’impiego efficace delle risorse europee e dagli investimenti pubblici, soprattutto quelli per le grandi infrastrutture, come Cispadana e bretell ...

Ristorante aperto per protesta, 31 a cena: arriva la polizia, locale chiuso

Firenze, 21 gennaio 2021 - Nuovo intervento delle forze dell'ordine a Firenze, ieri sera, nel ristorante Tito di via Baracca, di proprietà di Momi El Hawi, uno degli organizzatori della protesta #Ioap ...

Foto di Loufre da Pixabay «La ripresa deve partire dall’impiego efficace delle risorse europee e dagli investimenti pubblici, soprattutto quelli per le grandi infrastrutture, come Cispadana e bretell ...Firenze, 21 gennaio 2021 - Nuovo intervento delle forze dell'ordine a Firenze, ieri sera, nel ristorante Tito di via Baracca, di proprietà di Momi El Hawi, uno degli organizzatori della protesta #Ioap ...